Thomas Cristopher Luciani sarebbe stato colpito a morte con 25 coltellate per una "questione di rispetto". Il giovane doveva 250 euro a uno dei due minorenni fermati per l'omicidio. Quindici fendenti inferti da uno, dieci dall'altro. La nonna della vittima: "Non si può uccidere un ragazzino così, l'ho cresciuto io"