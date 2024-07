Omicidio nel Trevigiano: marito sentito due volte dai carabinieri

Vincenza Saracino, la donna trovata sgozzata ieri sera in un casolare a Preganziol, aveva 50 anni, era di origini pugliesi e viveva a Treviso, gestendo un sexy shop con il marito. I testimoni hanno detto di averla vista prima in giro in bici e poi vicino a un supermercato. A denunciarne la scomparsa è stato il marito che si è presentato ai Carabinieri. I militari hanno già sentito due volte l'uomo, mentre si stanno analizzando i filmati della zona. Al momento non è certo che Vincenza Saracino sia stata uccisa all'interno del casolare e non si esclude che sia stata trascinata lì, lontana da occhi indiscreti, dopo essere stata ferita a morte. Si attendono gli esiti dei rilievi della scientifica.