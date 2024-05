26 maggio 2024 19:43

Omicidio Gaia, la mamma abbraccia Genovese

di Michelangelo Iuliano

Cinque anni di attesa e di dolore. Ora, finalmente, un gesto liberatorio: Pietro Genovese, insieme alla madre, ha per la prima volta abbracciato Gabriella Saracino, la mamma di gaia von Freymann, la sedicenne travolta e uccisa da un'auto insieme alla coetanea Camilla Romagnoli la sera del 22 dicembre 2019 in corso Francia a Roma. Alla guida c'era Genovese: il 25enne sta scontando una condanna a 5 anni e 4 mesi per omicidio stradale plurimo.