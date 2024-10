Omicidio Costa Volpino, Sara avrebbe sorpreso l'arrestato mentre frugava in uno zaino alla ricerca di hashish

Sono ancora tanti i punti da chiarire sulla morte di Sara Centelleghe, la 18enne uccisa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. In carcere - accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dall'aver agito di notte - Jashandeep Badhan, il suo vicino indiano. Sara lo avrebbe sorpreso in casa sua, mentre frugava in uno zaino, alla ricerca di hashish. Lui ha reagito prima sferrandole pugni, poi colpendola con forbiciate, 70 in tutto a volto e nuca, come ha evidenziato l'autopsia.