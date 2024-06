Pescara è una città sotto shock. Davanti al parco Baden Powell il via vai è continuo. C'è chi si ferma per una preghiera, chi porta un fiore, chi ancora non ci crede. Christopher Thomas lo chiamavano Crox. È stato ucciso con 25 coltellate per un debito - sembra di droga - di poche centinaia di euro. "Quei due per un po' di fumo avrebbero fatto di tutto" si dice in zona. Ma chi sa preferisce non parlare