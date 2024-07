Omicidio Cerciello, sconto di pena per i due studenti americani

Quindici anni e due mesi di carcere per Lee Elder Finnegan e 11 anni e 4 mesi per Gabriele Natale Hjorth, i due studenti americani accusati di aver ucciso con 11 coltellate, a Roma nel luglio di 5 anni fa, il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Uno sconto stabilito dalla Corte d'Assise di Roma, dopo che la Cassazione aveva disposto un nuovo processo di secondo grado, annullando la condanna a 24 anni per Elder e a 22 per Gabriele.