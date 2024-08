E' di nuovo libero l’ex brigatista fiorentino Simone Boccaccini, condannato per l'omicidio professor Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Br-Pcc il 19 marzo 2002 sotto la sua abitazione a Bologna. Una ferita per il figlio Lorenzo, secondo cui per "i brigatisti non dovrebbero esserci sconti di pena".