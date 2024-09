Omicidio a Viadana, la freddezza del 17enne reo confesso

È andato a scuola, si è seduto al suo posto ed è rimasto come sempre un po' in disparte. Il giorno dopo aver ucciso a mani nude Maria Camai nel garage di casa, a Viadana, in provincia di Mantova, il 17enne reo confesso ha continuato a comportarsi normalmente, come se niente fosse. Amici, compagni, professori: nessuno ha notato nulla di strano. Anche a casa, la sera prima, il ragazzo s'era seduto a tavola con i suoi e quando il padre gli aveva chiesto come mai avesse le mani gonfie, le nocche ferite, lui aveva risposto tranquillo: "Niente, mi sono fatto male, allenandomi in palestra". Secondo chi indaga, con quelle mani aveva massacrato di pugni la 42enne conosciuta poco prima, dopo l'appuntamento preso su una chat di incontri