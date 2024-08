Omar Bassi morto in vacanza, la cugina: "Picchiato dai buttafuori"

Omar Bassi, è morto il 5 agosto a Reggio Calabria, dove era in vacanza, per emorragia cerebrale, per i parenti però il decesso sarebbe collegato a un pestaggio che il giovane avrebbe subito da parte dei buttafuori di una discoteca del Varesotto il 20 luglio. La cugina Michelle chiede a tutti di non partecipare al funerale, solo parenti e amici stretti per l'ultimo saluto: "Rispettate il nostro dolore, lasciateci salutare Omar in pace".