Olimpiadi e polemiche, il caso delle drag e le accuse di "scristianizzazione"

Dopo la presunta rappresentazione dell'Ultima cena, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, arrivano le scuse da parte del direttore artistico Thomas Jolly che chiarisce "Non si tratta dell'Ultima Cena". Nonostante ciò, è bufera anche su una presunta "scristianizzazione" della cerimonia. In molti accusano gli organizzatori di un'ostentata laicità che si spinge anche allo sberleffo delle tradizioni per non creare problemi con la comunità islamica.