Oceani, lo spagnolo Rafael Caballero è il fotografo dell'anno

Una balenottera con la bocca spalancata emerge dal buio degli abissi per avventarsi su un banco di piccoli pesci. Per il fotografo che ha realizzato lo scatto, "il momento più incredibile della mia vita". Per la rivista specializzata Oceanographic, si tratta dell'immagine marina più bella dell'anno. Realizzato dallo spagnolo Rafael Caballero, è lo scatto vincitore di un concorso che ha selezionato 118 immagini di ambientazione oceanica, tra le 15mila candidate.