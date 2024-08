Oasis, la reunion è realtà: il tour nel 2025

Alla fine il tanto atteso annuncio è arrivato: gli Oasis tornano insieme. I fratelli Liam e Noel Gallagher saranno protagonisti nell'estate del 2025 di un tour in Gran Bretagna, che comprende quattro date allo stadio di Wembley. La conferma ufficiale è arrivata con un post social che era stato annunciato lunedì mattina facendo alzare la febbre dei fan in attesa di questa notizia da anni. Oltre alle date londinesi, sono in programma concerti a Cardiff, Manchester, Edimburgo e Dublino.