Nyt: "Piano segreto di Kiev contro la Russia"

Il ministro della Difesa russo Andriy Belousov ha chiamato il capo del Pentagono Lloyd Austin il 12 luglio per avvisarlo di una "operazione segreta" che l'Ucraina stava preparando contro la Russia: lo scrive il New York Times (Nyt), che cita tre funzionari statunitensi. Belousov credeva che l'operazione avesse il nullaosta degli americani ed ha chiesto ad Austin se il Pentagono ne fosse a conoscenza, avvertendolo che essa avrebbe potuto portare a un'escalation delle tensioni tra Mosca e Washington. Le fonti hanno riferito che "qualsiasi cosa abbia rivelato Belousov... è stata presa abbastanza sul serio perché gli americani hanno contattato gli ucraini e hanno detto, in sostanza, 'se state pensando di fare qualcosa del genere, non fatelo'".