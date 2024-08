Nyt: "Mosca ha iniziato a consegnare armi all'Iran"

Shouigu ha incontrato prima il capo di stato maggiore poi il presidente Pezeshkian, che ha ribadito l'Iran attaccherà ma non vuole espandere la guerra. Anche Israele mette a punto l'alleanza di difesa - nella regione è arrivato il comandante di Centcom, il centro di comando americano - ma in queste ore l'Egitto si è tirato fuori. "Siamo preparati" ha assicurato l'Idf, annunciando che al momento non c'è alcuna modifica alle linee guida d'emergenza per la popolazione civile