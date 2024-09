Nutella, arriva quella vegana

Nella nuova versione, che si distingue dalla classica per il tappo verde, dai sette ingredienti classici (zucchero, olio di palma, nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro, emulsionanti: lecitine di soia, vanillina) scompare il latte. Al suo posto ingredienti di origine vegetale, come i ceci e lo sciroppo di riso, che la rendono adatta agli intolleranti, ma non a chi è allergico, avverte l'azienda, perché prodotta in uno stabilimento che il latte lo utilizza.