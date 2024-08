Nuovo vasto incendio a Roma nei pressi dell'aereoporto di Fiumicino. Il fumo ha coperto gran parte della città. Per fermare le fiamme sono intervenuti 2 elicotteri e 1 canadair. Evacuati alcuni edifici, la protezione civile ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse. Al momento non si registrano né feriti né intossicati