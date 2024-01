Nuovo Rdc: più sussidi, meno formazione

di Guido Caianiello

E già dal 26 gennaio saranno erogati i primi pagamenti. Lo strumento è destinato ai nuclei familiari con Isee non superiore a 9.360 euro annui, che abbiano almeno un minore, una persona disabile o con più di 60 anni, oppure in condizioni di svantaggio. I beneficiari riceveranno un’indennità di 500 euro mensili, che può arrivare a 780 sommando il contributo per l’affitto. Può durare fino ad un anno e mezzo con uno stop di un mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi.