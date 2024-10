Decine di morti nei raid di Israele sul nord di Gaza. "L'incubo si sta intensificando. Scene orribili si stanno svolgendo nella Striscia in una crisi umanitaria in continuo peggioramento", è l'allarme che viene dalle Nazioni Unite. Ancora colpita Beirut, Hezbollah lancia 150 razzi. L'Iran teme la reazione di Israele: "A Cesarea non siamo stati noi".