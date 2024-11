Nuova Zelanda, addio alla gigantesca scultura a forma di mano

La celebre scultura ibrida volto-mano "Quasi", creata dallo scultore australiano Ronnie van Hout, sarà rimossa dal tetto della City Gallery di Wellington, in Nuova Zelanda. L'opera era stata collocata sul tetto cinque anni fa. "Quasi" è realizzata in acciaio, polistirolo e resina, ed è basata sulle scansioni della mano e del volto di van Hout. La scultura fa riferimento a Quasimodo, il campanaro del romanzo di Victor Hugo in Notre-Dame de Paris.