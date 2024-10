Nuova stagione di Nba, "vecchio" Doncic: che canestro!

Luka Doncic non perde mai il vizio. Lo sloveno, che in Nba sta per iniziare la sua settima stagione con i Dallas Mavericks, è solito dare spettacolo in campo con canestri impossibili, sia in partita sia in allenamento. E anche durante la pre season, la serie di amichevoli che precede l'inizio ufficiale della stagione, non si è smentito: al termine del riscaldamento ha provato un tiro dalla sua area che, ovviamente, è finito dritto dritto nel canestro.