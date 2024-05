Nucleare, primi impianti entro quattro anni

di Caterina Ruggeri

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha espresso da tempo in suo favore ai mini reattori è ora al lavoro sul piano nazionale integrato energia e clima indispensabile per regolamentare il ritorno dell'Italia al nucleare, un piano da presentare a Bruxelles entro giugno. Il prodotto non c'è ancora - dice il ministro, ci vuole ancora tempo ma dobbiamo prepararci, necessari circa 4 anni per le nuove tecnologie e l'attivazione di reattori di terza generazione avanzata e quelli di quarta generazione.