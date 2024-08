Nubifragio a Pitigliano, le strade del centro trasformate in fiumi

Nubifragio a Pitigliano (Grosseto), in Maremma, dove una precipitazione ha invaso di acqua e fango l'abitato. La pioggia ha fato crollare in un punto il muro della Selciata, che è il sentiero circolare intorno alla rupe su cui sorge il paese, meta di turisti. Non risultano feriti, ma le vie strette sono diventate impraticabili, perché trasformatesi durante il temporale in veri e propri torrenti.