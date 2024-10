Nubifragio a Civitavecchia, saltano i tombini: allagate strade e case

Il nubifragio che si è abbattuto su Civitavecchia nella mattinata di venerdì 25 ottobre ha causato numerosi allagamenti in diverse zone della cittadina. In molte vie i tombini sono saltati, non riuscendo più a far defluire l'acqua che, di conseguenza, si è riversata all'interno di molte case. Lungo alcune strade si possono vedere i detriti e gli oggetti trascinati via dai fiumi d'acqua che si sono creati.