Un autoarticolato che trasportava legname si è ribaltato lungo la SP32dir a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Il Tir è uscito di strada in modo autonomo in corrispondenza di una curva, sfondando il guardrail e rovesciandosi sul fianco destro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo con un’autogru.