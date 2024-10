Norvegia, a scuola arriva il robot per bambini malati

Funge da occhi, orecchie e voce per i bambini affetti da malattie croniche. Si chiama Av1 il robot creato da un’ azienda norvegese che può prendere il posto in classe dei giovani sottoposti a cure a lungo termine o che lottano con problemi di salute mentale. Perché non è solo la malattia a essere debilitante, anche la separazione dagli amici può aver un impatto negativo. E così la tecnologia arriva in soccorso. av1 può ruotare di 360 gradi ed è dotato di telecamera e altoparlante. Gli insegnanti lo posizionano sul banco e gli studenti malati lo controllano da remoto tramite un'applicazione.