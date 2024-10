Treviso, nonno balla la techno al funerale del nipote

Un saluto particolare quello di nonno Gino che, davanti alla bara del nipote quindicenne, decide di dirgli addio a ritmo di passi techno. Kevin Gentilini è morto in un incidente a bordo del suo scooter. La disgrazia qualche giorno fa: mentre andava a scuola un'auto gli ha tagliato fatalmente la strada a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Il dolore è di quelli grandi ma il nonno di Kevin ha trovato dentro la forza di strappare un sorriso a chi ha partecipato ai funerali. L'anziano si è messo a ballare ricordando quando il giovane gli faceva ascoltare proprio la musica techno. Nonno e nipote avevano infatti in comune la passione per musica e ballo. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto. In Rete circola anche il filmato.