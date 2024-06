Nomine Ue, trovato l'accordo (a tre) su von der Leyen, Costa e Kallas

Accordo a tre. Popolari, Socialisti e Liberali trovano l'intesa sui nomi per le presidenze europee. Nessuna sorpresa, i partiti della futura maggioranza dell'Ue confermano il pacchetto dei cosiddetti top jobs: Ursula Von der Leyen ancora alla guida della commissione, l'ex premier portoghese Antonio Costa al Consiglio e Kaja Kallas, primo ministro Estone, come alto rappresentante della politica estera. Roberta Metsola, sempre in quota Ppe, tenterà un secondo mandato all'Eurocamera