Nomine Ue, media: "Accordo su Ursula von der Leyen"

Pronto l'accordo sui top jobs. Il pacchetto Von Der Leyen alla Commissione, Costa al Consiglio Europeo e Kallas come Alto Rappresentante è stabile e non ci sono altri nomi in vista del vertice Ue di giovedì e venerdì a Bruxelles. Lo riportano Politico e diversi media tedeschi. Si apprende inoltre che Ursula von der Leyen negozierà direttamente con Giorgia Meloni per la futura maggioranza Ue.