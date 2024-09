Nomadi, "Io vagabondo" diventa disco di platino

Un brano del 1972, che ha attraversato generazioni. Tutti lo abbiamo cantato: in spiaggia, ai concerti, alle serate tra amici. Un brano che ha fatto storia. E che oggi "Io vagabondo" dei Nomadi diventa disco di platino. Alla Warner, nel centro di Milano, si è svolta la cerimonia di consegna a sorpresa per Beppe Carletti, storico fondatore dei Nomadi, insieme ad Augusto Daolio scomparso nel 1992. Una targa con la certificazione che questa canzone già simbolicamente aveva per tutti noi.