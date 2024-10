Nobel Medicina, vincono Ambros e Ruvkun per gli studi sui microRna

Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun per la loro scoperta del microRNA, un principio fondamentale che governa il modo in cui viene regolata l'attività genica. L'Assemblea del Nobel ha detto che la loro scoperta si sta "dimostrando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano". L'anno scorso, il premio Nobel per la medicina era andato all'ungherese-americana Katalin Karikó e all'americano Drew Weissman per le scoperte che hanno permesso la creazione di vaccini a mRNA contro il COVID-19, fondamentali per rallentare la pandemia.