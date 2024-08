Nigeria, proteste per l'alto costo della vita: polizia usa gas lacrimogeni

Migliaia di persone si sono riversate in strada in Nigeria per protestare contro la peggiore crisi del costo della vita del Paese. Ad Abuja, la Capitale, gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla che si era radunata a pochi chilometri dalla villa presidenziale. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti anche negli Stati di Bauchi e Borno, nel nord-est del Paese