Nigeria, inondazioni nel nord del Paese: morti e feriti

In Nigeria almeno sei persone sono morte a causa di un'inondazione nel nord del Paese che ha lasciato oltre 10mila sfollati in 11 comunità. I funzionari dello Stato di Adamawa, soggetto ad allagamenti, sono preoccupati perché la stagione delle piogge deve ancora raggiungere il suo picco previsto nel mese di settembre. I residenti delle aree lungo il fiume Benue saranno trasferiti in uno degli otto campi di sfollamento interni allestiti in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze.