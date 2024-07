Nicola Ventola re della festa: lancia in aria il cocktail, ma la sfida è impossibile e si fa la doccia

Nicola Ventola show alla festa in piscina organizzata il giorno dopo le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In costume, mentre provava ad abbozzare due passi di latino americano, l'ex calciatore si è lanciato in una sfida impossibile: ha tirato in aria il suo cocktail nel tentativo di berlo al volo. Inutile dire che l'esperimento si è rivelato un fallimento e la doccia alcolica è stata inevitabile. La scena è stata ripresa da Giulia De Lellis, anche lei tra gli invitati alle nozze.