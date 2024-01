New York sfratta i venditori ambulanti dal Ponte di Brooklyn

di Viviana Guglielmi

Attualmente sono decine le bancarelle presenti sul ponte e Adams ha detto che si tratta di un problema di "sicurezza pubblica": "Non si può avere un ponte con venditori di ogni genere di articoli su entrambi i lati", ha detto. Ma i titolari delle bancarelle promettono di contestare la decisione. "È vero, il ponte è piccolo, ma devono trovare loro una soluzione e lasciare in pace noi", dichiara Md Rahman, che vende hot dog e pretzel sul ponte da 15 anni. "Verrò al lavoro comunque, perché devo sostenere la mia famiglia", dice. Gli agenti di polizia hanno affisso dei volantini sul ponte per avvisare i venditori che devono andarsene entro il 3 gennaio.