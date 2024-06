Più di 1.400 strutture sono state danneggiate e due persone sono morte a causa degli incendi divampati nel villaggio di Ruidoso nel New Mexico. I residenti sono stati evacuati. Il portavoce della Polizia di Stato del New Mexico, ha dichiarato che gli agenti hanno scoperto i resti scheletrici di una persona non identificata all'interno di un veicolo bruciato. La prima vittima dell'incendio era un uomo di 60 anni gravemente ustionato, trovato sul ciglio della strada.