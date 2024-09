Netanyahu, sicurezza al confine col Libano è "obiettivo di guerra"

Netanyahu vuole un nuovo ministro della Difesa: atteso l'annuncio della sostituzione di Gallant col falco Sa'ar, dopo gli ultimi disaccordi sul Libano. Il ritorno dei residenti alle loro case nel nord di Israele è ufficialmente "obiettivo di guerra", afferma l'ufficio del premier. Nella notte altri 5 morti a Gaza, secondo media locali. Blinken sarà da oggi in Egitto per discutere della tregua nella Striscia. Abu Mazen è atteso invece in Spagna. Stasera sessione speciale dell'Assemblea generale Onu e voto sull'occupazione israeliana dei Territori palestinesi.