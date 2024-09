Nepal, inondazioni e frane: le drammatiche immagini dei soccorsi

Il fumo si leva ancora dalle macerie degli edifici distrutti dagli attacchi israeliani nei sobborghi di Beirut. Hezbollah ha dichiarato che il suo leader, Hassan Nasrallah, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano che ha colpito il quartier generale del gruppo. L'uccisione del leader di lunga data del potente gruppo militante ha provocato onde d'urto in tutto il Libano e in Medioriente, dove è stato una figura politica e militare dominante per più di tre decenni.