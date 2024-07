Nepal, frana travolge due autobus: 60 dispersi

Almeno 60 persone risultano disperse in Nepal dopo che due autobus sono stati travolti da una frana fuori dall'autostrada finendo in un fiume nei pressi di Simaltal, a circa 120 chilometri a ovest della capitale Kathmandu. Per il momento solo tre sopravvissuti sono stati tratti in salvo mentre continua la pioggia incessante che complica le operazioni di soccorso. La frana ha bloccato la strada che porta alla zona.