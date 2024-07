Il personale dell'esercito nepalese è accorso sul luogo dove è avvenuto lo schianto di un aereo che stava per decollare dall'aeroporto di Kathmandu, in Nepal. A bordo c'erano 19 persone, 18 delle quali hanno perso la vita. Solo il pilota si è miracolosamente salvato ed è stato ricoverato in un ospedale con ferite agli occhi, ma non sarebbe in pericolo di vita.