Neonati uccisi, la madre: "Volevo quei bambini"

È stato fissato per giovedì 26 settembre l'interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Parma per Chiara, la 22enne di Traversetolo agli arresti domiciliari da venerdì mattina per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, nell'ambito di un'indagine dei carabinieri. Non mancano le contraddizioni date negli interrogatori e nelle dichiarazioni fatte in due momenti diversi, il 2 settembre, quando Chiara ha negato una gravidanza pregressa, e poi il 10, quando è stato ritrovato il secondo corpo.