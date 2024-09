Neonati sepolti, parla l'ex di Chiara

Parla per la prima alla trasmissione Le Iene di Italia Uno, l'ex fidanzato di Chiara, la studentessa di 21 anni accusata di aver ucciso e sepolto due neonati nel giardino di casa a Traversetolo, in provincia di Parma. Dal primo bacio in discoteca a quando si sono laciati, fino al messaggio sul telefonino per chiedergli di rivedersi, proprio il giorno del ritrovamento del corpo del primo neonato, l'ex racconta la loro relazione. Intanto, la ragazza si trova ai domiciliari dal 20 settembre e la procura ha chiesto per lei il carcere.