Neonati sepolti, ombre di uno stupro nel passato di Chiara

Un elemento che aggiungerebbe orrore all'orrore, ma che l'avvocato di Chiara non conferma e non smentisce. Una presunta violenza sulla quale gli investigatori cercheranno di far luce, anche se - passato più di un anno - non sarebbe più perseguibile. Un trauma che tuttavia, se davvero Chiara l'avesse subito, potrebbe spingere la difesa a chiedere una perizia psichiatrica