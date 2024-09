Neonati sepolti in giardino, l'ombra del doppio infanticidio

Svolta nella tragedia di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati trovati i resti di un bimbo nel giardino della villetta dove il 9 agosto era stato rinvenuto il cadavere di un altro neonato. Sarebbero quelli di un bambino partorito intorno alla quarantesima settimana, che risalgono a più di un anno fa. Nel primo caso la madre, di 22 anni, avrebbe indotto il parto dando alla luce il piccolo in casa da sola il 7 agosto. Poi avrebbe ucciso il bambino e l'avrebbe nascosto in una buca del giardino due giorni prima di partire per un viaggio all'estero programmato da tempo. Ora sarebbe indagata anche per l'altro infanticidio, che sarebbe avvenuto più di un anno fa. La ragazza è accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.