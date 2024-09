Neonati morti, la 22enne ha fatto tutto da sola?

Chiara e le sue ricerche ossessive su Internet per indurre o accelerare il parto di quel bimbo che poi seppellirà nel giardino di casa a Traversetolo, nel Parmense. Nessuna confidenza con le amiche e tanto meno con medici. Compagna costante della sua seconda gravidanza è stata la rete dove ha cercato anche medicinali per anticipare il parto ed erbe che fanno abortire. Fra le richieste ha digitato "misoprostolo dove si compra". Si tratta appunto di una sostanza usata anche in ambito ginecologico per indurre il parto o per abortire. E nella sua casa gli investigatori non hanno trovato il misoprostolo ma una serie di antigastrici che potrebbero contenere in parte anche quella sostanza.