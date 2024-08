Naufragio Bayesian, il pm: "Vittime cercavano bolle d'aria in cabina"

Secondo il pm di Termini Imerese, Raffaele Cammarano, le vittime del naufragio del veliero Bayesian "cercavano bolle d'aria" in cabina. Gli inquirenti stanno cercando di ricostrutire quanto è accaduto quando l'imbarcazione con a bordo 22 persone è affondata. L'obiettivo adesso è recuperare la barca per avere più sviluppi sulle indagini. Al momento il fascicolo per naufragio e omicidio colposo plurimo è senza indagati.