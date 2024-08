Naufragio Bayesian, errori e ritardi potrebbero aver portato alla tragedia

Per i magistrati di Termini Imerese, nel naufragio del veliero Bayesian potrebbero aver avuto un ruolo una lunga catena di errori e di ritardi. Dopo il comandante James Cutfield, già indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo, nel mirino sono finiti il primo ufficiale olandese Tijs Koopmans, l'inglese Tim Parker Eaton, ufficiale ingegnere, e il marinaio Matthew Griffith, che avrebbe avuto il compito di vigilare in plancia le condizioni meteo.