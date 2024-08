Nasrallah: "La risposta a Israele ci sarà, l'attesa è già una punizione"

I due omicidi eccellenti che hanno scatenato la crisi in corso, e la promessa di vendetta contro Israele da parte di Teheran e del partito di Dio. Per il momento, solo una guerra psicologica: ma già "l'attesa in sé è una punizione", ha tuonato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, parlando di una precisa strategia dell'ansia per tenere lo stato ebraico con il fiato sospeso. "Attaccheremo", ha ribadito Nasrallah, insieme a tutto l'asse sciita.