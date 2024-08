Nascondeva 8 milioni di euro in un cavea dietro un armadio, nei guai medico napoletano

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto, all'interno dell'abitazione di un medico residente a Santa Maria la Carità, quasi 8 milioni di euro in contanti di cui il professionista, operante nel settore previdenziale, non è riuscito a giustificare la provenienza. I militari del Gruppo Torre Annunziata, durante la perquisizione a casa del medico, hanno trovato un locale nascosto dietro un armadio, adibito a caveau, all'interno del quale è stata scoperta l'ingente quantità di denaro in contanti, suddivisa per lo più in "mazzette" di 20, 50, 100 e 200 euro, e avvolte in buste riportanti scritte e annotazioni varie. I finanzieri hanno proceduto al sequestro della somma di denaro contante, sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dal medico e anomala sia per quantità sia per le modalità di conservazione, ma anche di tutta la documentazione attinente alla sua attività professionale.