Nasce Villaggio Italia, "mini expo" itinerante con nave Vespucci

Il giro del mondo a vele spiegate per raccontare le eccellenze del nostro Paese è un'impresa che solo l'Amerigo Vespucci poteva intraprendere. Venti mesi di navigazione per la nave scuola della Marina Militare e 50 Paesi da raggiungere in 5 continenti. Lungo la rotta in otto tappe speciali sarà allestito il Villaggio Italia, spazio"dedicato al nostro Paese.