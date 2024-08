Nasce la Polmetro contro borseggi, rapine e aggressioni

Borseggi, rapine, aggressioni. Le metropolitane delle grandi città sono diventate un campo di battaglia. E dal Viminale arriva la stretta: nasce la Polmetro, sezione specializzata dalla polizia di Stato attivata per vigilare nel sottosuolo di Roma, Milano e Napoli. Più agenti nelle stazioni, come già succede a New York e Londra.